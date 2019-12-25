Рамки металлоискателя установили в школе Верхней Пышмы/ Свердловская область

Рамки металлоискателя установили в школе Верхней Пышмы/ Свердловская область

Родителей Верхней Пышмы возмутило появление на входе в учебное заведение рамки металлоискателя. Одни считают, что их детей излишне подвергают облучению, что может вызвать серьезные нарушения в здоровье. Другие, что пользы от нововведения никакой нет. Ученикам не раз удавалось обманывать умные рамки. Все стороны выслушала Юлия Анашкина.

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среда 25 Декабря 2019
Рамки металлоискателя установили в школе Верхней Пышмы/ Свердловская область