ОНФ и видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка /Екатеринбург

ОНФ и видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка /Екатеринбург

До наступления нового года года осталось чуть больше недели, и в некоторых компаниях уже абсолютно праздничное настроение. Так рождаются различные флешмобы, например, Объединенный народный фронт сделал видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка. Смотрите сами.

Также в разделе Праздники

Новогодний стол без последствий
16.12.2019
Новогодний стол без последствий
Как строить планы на Новый год, чтобы они сбылись?/Екатеринбург
19.12.2019
Как строить планы на Новый год, чтобы они сбылись?/Екатеринбург
Выбираем елку к Новому году/Екатеринбург
19.12.2019
Выбираем елку к Новому году/Екатеринбург
Живой символ Нового года/Екатеринбург
18.12.2019
Живой символ Нового года/Екатеринбург
среда 25 Декабря 2019
ОНФ и видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка /Екатеринбург