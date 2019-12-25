ОНФ и видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка /Екатеринбург

До наступления нового года года осталось чуть больше недели, и в некоторых компаниях уже абсолютно праздничное настроение. Так рождаются различные флешмобы, например, Объединенный народный фронт сделал видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка. Смотрите сами.