До наступления нового года года осталось чуть больше недели, и в некоторых компаниях уже абсолютно праздничное настроение. Так рождаются различные флешмобы, например, Объединенный народный фронт сделал видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка. Смотрите сами.
ОНФ и видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка /Екатеринбург
ОНФ и видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка /Екатеринбург
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ОНФ и видео, в котором из шарика волшебным образом появляются Дед Мороз и Снегурочка /Екатеринбург