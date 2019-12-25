Инновационные мастерские для студентов/Екатеринбург /Свердловская область

Благими делами занялась и свердловская молодежь. Хочешь стать профессионалом мирового уровня — добро пожаловать в инновационную мастерскую. Такие открылись во всех крупных городах региона. Юные специалисты упражняются в архитектуре, гостиничном администрировании и в дополненной реальности.