Закулисье пресс-конференции Владимира Путина/Екатеринбург/Москва

К пресс-конференции президента журналисты начинают готовиться заранее.

Придумать интересный вопрос — еще не залог успеха. Куда важнее — привлечь внимание Владимира Путина и его пресс-секретаря. В ход идут плакаты, кричалки, акционизм и конечно же яркие платья. Но это все в момент конференции. Много интересного происходит и за кулисами.

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Закулисье пресс-конференции Владимира Путина/Екатеринбург/Москва