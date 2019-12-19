Придумать интересный вопрос — еще не залог успеха. Куда важнее — привлечь внимание Владимира Путина и его пресс-секретаря. В ход идут плакаты, кричалки, акционизм и конечно же яркие платья. Но это все в момент конференции. Много интересного происходит и за кулисами.
Закулисье пресс-конференции Владимира Путина/Екатеринбург/Москва
К пресс-конференции президента журналисты начинают готовиться заранее.
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04.12.2019
четверг 19 Декабря 2019
Закулисье пресс-конференции Владимира Путина/Екатеринбург/Москва