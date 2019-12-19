Закулисье пресс-конференции Владимира Путина/Екатеринбург/Москва

Придумать интересный вопрос — еще не залог успеха. Куда важнее — привлечь внимание Владимира Путина и его пресс-секретаря. В ход идут плакаты, кричалки, акционизм и конечно же яркие платья. Но это все в момент конференции. Много интересного происходит и за кулисами.