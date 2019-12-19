За диалогом главы государства и СМИ следят, пожалуй, все чиновники региона.

Вот и губернатор Евгений Куйвашев дал отдельное поручение членам правительства и мэрам уральских городов следить за вопросами, которые задают президенту. И в случае чего, оперативно на них реагировать.

В актовом зале библиотеки имени Белинского также собрались волонтёры-медики, добровольцы из корпуса спасателей и студенческих отрядов. У многих в руках блокноты с ответами на те вопросы, которые касаются любого региона, не только Урала. Активисты говорят, если потребуется, готовы в любую минуту прямо отсюда выехать даже в отдаленные уголки для решения проблемы. Со многими территориями активисты ОНФ держат контакт буквально он-лайн, имея наготове телефоны местных районных и городских глав.