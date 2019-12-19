Выбираем елку к Новому году/Екатеринбург

Согласно исследованиям, спрос упал примерно на 8 процентов. Причина в основном финансовая. При этом стоимость услуг главного дедушки главной ночи в году в среднем выросла — до полутора тысяч рублей. А вот от другого праздничного атрибута — елки в доме — люди отказываться не спешат. Кто-то по старинке отправляется в лес, а кто-то давно перешел на искусственные колючки.