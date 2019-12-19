Под Екатеринбургом столкнулись легковой автомобиль и "Газель".

Пострадало четыре человека.

В том числе и беременная женщина. Чтобы достать её из салона, спасателям пришлось разрезать крышу.

  • В Среднеуральске нашлась пропавшая многодетная мать. Ксению Ерохину обнаружили в общежитии. Женщина была пьяна. Перед исчезновением, мать четверых детей повздорила с мужем, который не хотел возвращаться в Крым.
  • Под Тобольском погиб рыбак. Двое свердловчан пытались согреться газовой горелкой в палатке. Они отравились продуктами горения и потеряли сознание. Одного медики смогли откачать, второй — скончался.

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