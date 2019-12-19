Как строить планы на Новый год, чтобы они сбылись?/Екатеринбург

Две трети россиян встретят новый год дома — таковы результаты опроса, который провел российский союз туриндустрии.

Он также выяснил, что каждый пятый пойдет праздновать к друзьям, и 5 процентов будут в новогоднюю ночь в путешествии. А пока праздник не накрыл с головой, самое время спланировать следующий год. В помощь святочные гадания, карта желаний и запросы Вселенной. Пробовала Юлия Першина.

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