Главными темами на этот раз стала Украина, отношения с Белоруссией, решение ВАДА, импичмент Трампа, зарплаты врачей. В частности глава государства распорядился поднять базовую ставку для докторов. Также заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы. Голос уральцев тоже прозвучал. Репортаж Елены Гордиенко.
Итоги пресс-конференции Владимира Путина/Екатеринбур
В Москве прошла традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина.
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04.12.2019
четверг 19 Декабря 2019
Итоги пресс-конференции Владимира Путина/Екатеринбур