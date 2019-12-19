Итоги пресс-конференции Владимира Путина/Екатеринбур

В Москве прошла традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина.

Главными темами на этот раз стала Украина, отношения с Белоруссией, решение ВАДА, импичмент Трампа, зарплаты врачей. В частности глава государства распорядился поднять базовую ставку для докторов. Также заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы. Голос уральцев тоже прозвучал. Репортаж Елены Гордиенко.

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четверг 19 Декабря 2019
Итоги пресс-конференции Владимира Путина/Екатеринбур