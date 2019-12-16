- Ученики 35той гимназии выиграли первые региональные соревнования по информационной безопасности среди школьников IsetCTF. Они лучше всех решили задачи из области компьютерной криминалистики и криптографии.
- Свердловские медики начали подготовку к Универсиаде. Докторов тоже тренируют перед международными соревнованиями: они изучат спортивную кардиологию, спецпитание и проблемы употребления БАДов.
- К развитию муниципальных образований решили подойти
по-новому. Инвестиционный совет при губернаторе Свердловской области прошел в формате «мозгового штурма». В формате круглого стола чиновники и предприниматели искали решение проблем муниципалитетов.
Кибербезопасность для школьников
Кибербезопасность для школьников