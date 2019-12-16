Кибербезопасность для школьников

Кибербезопасность для школьников

  • Ученики 35той гимназии выиграли первые региональные соревнования по информационной безопасности среди школьников IsetCTF. Они лучше всех решили задачи из области компьютерной криминалистики и криптографии.
  • Свердловские медики начали подготовку к Универсиаде. Докторов тоже тренируют перед международными соревнованиями: они изучат спортивную кардиологию, спецпитание и проблемы употребления БАДов.
  • К развитию муниципальных образований решили подойти по-новому. Инвестиционный совет при губернаторе Свердловской области прошел в формате «мозгового штурма». В формате круглого стола чиновники и предприниматели искали решение проблем муниципалитетов.

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