- На трассе Екатеринбург-Курган гусеничный кран обрушился на два автомобиля. Строительную технику перевозили на большегрузе. Платформа была не закреплена. Водитель одной из легковушек погиб, ещё трое оказались в больнице.
- В Кольцово задержали пассажира, который прятал в багаже кинжалы и ножи. Мужчина утверждал, что оружие бутафорское и куплено в подарок. Подозрительный груз конфискован и отправлен на экспертизу.
- В поселке Кольцово выясняют причину смерти подростка. 15-летнего юношу обнаружили на скамейке. Его отвели домой, но позже мальчик скончался в больнице. По официальной версии, от внезапной остановки сердца.
Гусеничный кран расплющил проезжающие авто
Гусеничный кран расплющил проезжающие авто
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понедельник 16 Декабря 2019
Гусеничный кран расплющил проезжающие авто