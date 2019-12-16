Автобус с фанатами Макса Коржа попал в аварию

Пострадавших фанатов Макса Коржа отпустили домой. Госпитализация попавшим в аварию екатеринбургским поклонникам репера не потребовалась. Тяжкий вред здоровью пассажиров автобуса причинен не был. Однако многие из них получили переломы, ушибы и растяжения. В аварию автобус с фанатами белорусского репера попал в выходные. Водитель, который вез 54 человека с концерта Коржа в Перми, задремал по дороге. Автобус выехал на встречную полосу, съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, в ДТП пострадали около 3-х десятков человек, в том числе подростки. Часть из них увезли в больницу, остальные обратились за помощью, когда приехали в Екатеринбург.