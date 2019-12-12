Прием граждан у губернатора в День Конституции/Екатеринбург/Свердловская область

12.12.2019

* В День Конституции губернатор провел личный прием граждан. С просьбами к главе региона обратились жители Североуральска, Каменска-Уральского, Екатеринбурга и других городов.