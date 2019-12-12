Прием граждан у губернатора в День Конституции/Екатеринбург/Свердловская область

* В День Конституции губернатор провел личный прием граждан. С просьбами к главе региона обратились жители Североуральска, Каменска-Уральского, Екатеринбурга и других городов.

  • В Зеленой роще высадят 600 деревьев. До конца года парк пополнится молодыми соснами. В общей сложности, на территории парка планируется высадить 1680 деревьев.
  • Академия единоборств РМК получила национальную премию в области спортивного бизнеса. Она стала лучшим спортивным объектом по оснащению. Жюри отметило, что схема Академии близка к эталонной и подходит для мероприятий мирового уровня.

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Прием граждан у губернатора в День Конституции/Екатеринбург/Свердловская область