Мы на правильном пути. Губернатор Евгений Куйвашев подвел итоги прошедшей половины "Пятилетки развития" Свердловской области.

Важной новостью стал рост продолжительности жизни населения. В этом году, по данным главы региона, в регионе в среднем доживают до 73 лет.

Это на год больше, чем в 2016-м. Какие еще показатели выросли, а что необходимо улучшить? Репортаж Елены Гордиенко.

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