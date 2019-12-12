Мы на правильном пути. Губернатор Евгений Куйвашев подвел итоги прошедшей половины "Пятилетки развития" Свердловской области.

12.12.2019

Важной новостью стал рост продолжительности жизни населения. В этом году, по данным главы региона, в регионе в среднем доживают до 73 лет.