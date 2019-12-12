Это на год больше, чем в 2016-м. Какие еще показатели выросли, а что необходимо улучшить? Репортаж Елены Гордиенко.
Мы на правильном пути. Губернатор Евгений Куйвашев подвел итоги прошедшей половины "Пятилетки развития" Свердловской области.
Важной новостью стал рост продолжительности жизни населения. В этом году, по данным главы региона, в регионе в среднем доживают до 73 лет.
Также в разделе Город
Вчера
Мы на правильном пути. Губернатор Евгений Куйвашев подвел итоги прошедшей половины "Пятилетки развития" Свердловской области.