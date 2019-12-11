Суд отправил подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе в СИЗО/Екатеринбург

Суд отправил в СИЗО Алексея Александрова, подозреваемого в громком убийстве двух девушек на Уктусе.

С лета прошлого года за поиском убийцы следила чуть ли не вся страна — слишком странными были совпадения в этой трагической истории и загадочными мотивы преступления. Сегодня на процессе по выбору меры пресечения Александрову был задан вопрос о причинах, по которым он решился на поступок. Репортаж Юлии Анашкиной.

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Суд отправил подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе в СИЗО/Екатеринбург