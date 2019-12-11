Пожар на заводе лакокрасочных изделий/Екатеринбург

Полдня там горел склад лакокрасочных изделий, на котором хранились 90 тонн материалов. Огонь был такой силы, что клубы черного дыма видно было за десятки километров. В разгар происходящего прогремела череда взрывов. Что стало причиной возгорания, до сих пор не установлено. Репортаж Елены Гордиенко.