Пожар на заводе лакокрасочных изделий/Екатеринбург

Итак, буквально несколько минут назад пожарные закончили тушение крупного пожара на Эльмаше.

Полдня там горел склад лакокрасочных изделий, на котором хранились 90 тонн материалов. Огонь был такой силы, что клубы черного дыма видно было за десятки километров. В разгар происходящего прогремела череда взрывов. Что стало причиной возгорания, до сих пор не установлено. Репортаж Елены Гордиенко.

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Пожар на заводе лакокрасочных изделий/Екатеринбург