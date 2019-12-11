Партнером выставки Иннопром-2020 станет Италия/Свердловская область/Екатеринбург

И неспроста. Партнером ИННОПРОМ в следующем году станет итальянская республика. Как подчеркнули делегаты, со Свердловской областью средиземноморский край объединяет немало. Так, Италия и Свердловская область уже давно сотрудничают в различных областях промышленности. Но особый интерес сейчас представляет развитие высоких технологий. Они являются визитной карточкой Средиземноморской промышленности. Как отметили гости, они надеются, что на ИННОПРОМЕ итальянские компании смогут представить себя. Кроме того, предприниматели надеются, что они смогут выстроить диалог между двумя странами не только в плане бизнеса, но и культурного обмена.