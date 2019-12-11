Толщина покрова достигла 27 сантиметров — этого вполне достаточно для того, чтобы прозрачные брикеты начали доставлять на главную площадь города. А вот архитекторы слегка нервничают — последние дни стоят плюсовые температуры, что вносит свои коррективы в стройку. Репортаж Владислава Изюменко.
Ледорубы пилят лед для городка в центре Екатеринбурга/Екатеринбург
Сегодня строители ледового городка начали пилить материал на водоеме в Северке.
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среда 11 Декабря 2019
Ледорубы пилят лед для городка в центре Екатеринбурга/Екатеринбург