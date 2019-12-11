Губернатор Евгений Куйвашев сделал 31 декабря выходным днем/Свердловская область/Екатеринбург

Накануне он провёл опрос в своей ленте инстаграмма, в котором приняли участие более 12 тысяч человек. 94 процента высказались ЗА выходной. Цитата:«Мы совместно с вами приняли решение. За 31 декабря придётся поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику. Планируйте свои выходные!»