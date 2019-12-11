10 миллионов рублей за моральный вред матери убитого инвалида/Свердловская область

В Газели ехали юные спортсмены. В ДТП пострадали водитель Daewoo Matiz и её ребенок. Ребят из микроавтобуса на ночь разместили в социально-реабилитационном центре.

На ЕКАД полиция задержала жителя Москвы с наркотической «закладкой». У мужчины были признаки наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Мать инвалида, убитого подростками в Березовском, требует 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Материальный ущерб Елена Рудакова оценила в 300 тысяч рублей. Родители осужденных подростков получили извещение о гражданском процессе.