10 миллионов рублей за моральный вред матери убитого инвалида/Свердловская область

* Под Каменском-Уральским легковушка врезалась в микроавтобус.

В Газели ехали юные спортсмены. В ДТП пострадали водитель Daewoo Matiz и её ребенок. Ребят из микроавтобуса на ночь разместили в социально-реабилитационном центре.

  • На ЕКАД полиция задержала жителя Москвы с наркотической «закладкой». У мужчины были признаки наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.
  • Мать инвалида, убитого подростками в Березовском, требует 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Материальный ущерб Елена Рудакова оценила в 300 тысяч рублей. Родители осужденных подростков получили извещение о гражданском процессе.

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10 миллионов рублей за моральный вред матери убитого инвалида/Свердловская область