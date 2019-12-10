Следующие четыре года Россия не сможет участвовать в Олимпиаде и Чемпионатах мира.

В соответствии с кодексом WADA, на ближайшие четыре года Россия лишается права принимать крупные международные спортивные мероприятия и даже подавать заявки на их проведение. Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом — отныне сражаться за золото они смогут лишь под нейтральным флагом. Кроме того, госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено на этот срок посещать международные соревнования. Коснется ли запрет Универсиады, которая в 2023м году должна пройти в Екатеринбурге, пока не сообщается. Впрочем, отмечают чиновники, шансы, что Студенческие игры отменят, ничтожно малы.