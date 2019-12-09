Я не убивал: признания подозреваемого в убийстве Ксении Каторгиной

Ленинский суд продлил арест для возможных убийц Ксении Каторгиной до 12 апреля. Троица, которую обвиняют в том, что те осенью зарезали женщину ради иномарки, просила отправить их под домашний арест. Но если Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев в зале суда хранили гробовое молчание, 27-летний Михаил Федорович впервые рассказал подробности трагедии. История из первых уст.