Я не убивал: признания подозреваемого в убийстве Ксении Каторгиной

Я не убивал: признания подозреваемого в убийстве Ксении Каторгиной

Ленинский суд продлил арест для возможных убийц Ксении Каторгиной до 12 апреля. Троица, которую обвиняют в том, что те осенью зарезали женщину ради иномарки, просила отправить их под домашний арест. Но если Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев в зале суда хранили гробовое молчание, 27-летний Михаил Федорович впервые рассказал подробности трагедии. История из первых уст.

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Я не убивал: признания подозреваемого в убийстве Ксении Каторгиной