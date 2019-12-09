Кот Липтон едет домой

Кот Липтон едет домой

Воссоединение дальнобойщика из Саратовской области Александра Ермолаева и кота Липтона наконец состоялось. В августе неравнодушный водитель, подобравший сбитого котенка, оставил его в Екатеринбурге, все это время малыш жил в центре реабилитации животных ургау. За это время Липтон потерял ногу, но приобрел верного хозяина- Александр проехал 1500 тысячи километров, чтобы встретиться с пушистым другом.

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Кот Липтон едет домой