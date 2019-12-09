Драка в думе Асбеста

Драка в думе Асбеста

  • В Среднеуральске пьяный подросток протаранил девять автомобилей. 16-летний юноша приехал в гости к знакомым, выпил и решил прокатиться на машине друга. Ему грозит 30 тысяч рублей или административный арест.
  • Коллекторское агентство оштрафовали и исключили из реестра за звонки в школу. После просрочки выплат сотруднице учреждения на рабочий и личный телефоны делали до 70 звонков в день. Так взыскатели фактически парализовали работу школы.
  • В Асбесте подрались депутаты городской думы. Одна из участниц объявила заседание несостоявшимся и попыталась покинуть зал. Открыть дверь ей помешали коллеги-мужчины.

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Драка в думе Асбеста