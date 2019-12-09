86 миллионов на благотворительность

86 миллионов на благотворительность

  • Природный парк «Бажовские места» увеличится вдвое. Решение приняли в Министерстве природных ресурсов Свердловской области. В парке может появиться новое направление — охотничий туризм.
  • На благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея» собрали рекордные 86,5 миллионов рублей. Самым дорогим лотом стал стол из 120-летних досок, смастеренный губернатором Евгением Куйвашевым.
  • В Екатеринбурге презентовали федеральный проект «Большая история». Он открывает Год памяти и славы в ознаменование 75-летнего юбилея Победы в Великой отечественной войне.

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понедельник 09 Декабря 2019
86 миллионов на благотворительность