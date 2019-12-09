25 лет назад началась первая Чеченская кампания

Четверть века назад, в декабре 1994 года началась Первая Чеченская кампания. Эти события переросли в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам среди как военных, так и среди гражданского населения. Сегодня, в музее Бориса Ельцина собрались политики, правозащитники и журналисты- те, кто непосредственно принимал участие в разрешения конфликта. Как прошла эта встреча- в репортаже Владислава Изюменко.