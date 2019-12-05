Ни стыда — ни совести. 84-летней пенсионерке, заказавшей металлическую сейф дверь, привезли пластиковую, балконную.

Когда Анна Иосифовна увидела подлог, то попросила вернуть деньги. Однако, продавцы просто захлопнули перед носом старушки уже свои двери.

Теперь и пенсионерка, и юристы уверены, что «ошибку» продавцы совершили намеренно. В схеме разбиралась Юлия Анашкина.

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Ни стыда — ни совести. 84-летней пенсионерке, заказавшей металлическую сейф дверь, привезли пластиковую, балконную.