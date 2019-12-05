Ни стыда — ни совести. 84-летней пенсионерке, заказавшей металлическую сейф дверь, привезли пластиковую, балконную.

05.12.2019

Когда Анна Иосифовна увидела подлог, то попросила вернуть деньги. Однако, продавцы просто захлопнули перед носом старушки уже свои двери.