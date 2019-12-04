Юный Человек-паук/Екатеринбург

а жизнь и здоровье ребенка сегодня переживали все екатеринбуржцы, проезжавшие через перекресток Космонавтов — Челюскинцев.

ЗПо металлической балке высотой не меньше пяти метров, на которой висят дорожные знаки, спокойно перемещался мальчик. Водители притормаживали, создавая заторы, прохожие столбенели в недоумении, как ребенок туда попал. Кадры с трюком человека-паука попали в сеть. Рубрика Ноу Коммент

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среда 04 Декабря 2019
Юный Человек-паук/Екатеринбург