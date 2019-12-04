Врачи продолжают бороться за жизнь 9-летнего мальчика, который провалился в траншею на улице Новгородцевой.

Тем временем на место происшествия сегодня выехали надзорные органы, чтобы разобраться в нюансах безопасности — каким должно быть ограждение, как оно должно быть установлено и почему вообще опасная траншея оказалась рядом с детской площадки. Репортаж Юлии Анашкиной.