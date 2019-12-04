Тем временем на место происшествия сегодня выехали надзорные органы, чтобы разобраться в нюансах безопасности — каким должно быть ограждение, как оно должно быть установлено и почему вообще опасная траншея оказалась рядом с детской площадки. Репортаж Юлии Анашкиной.
Врачи продолжают бороться за жизнь 9-летнего мальчика, который провалился в траншею на улице Новгородцевой.
Ребенок в коме.
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среда 04 Декабря 2019
Врачи продолжают бороться за жизнь 9-летнего мальчика, который провалился в траншею на улице Новгородцевой.