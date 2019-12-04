Врачи продолжают бороться за жизнь 9-летнего мальчика, который провалился в траншею на улице Новгородцевой.

Ребенок в коме.

Тем временем на место происшествия сегодня выехали надзорные органы, чтобы разобраться в нюансах безопасности — каким должно быть ограждение, как оно должно быть установлено и почему вообще опасная траншея оказалась рядом с детской площадки. Репортаж Юлии Анашкиной.

Также в разделе ЧП

Тревожное совпадение. Еще один самолет "Уральских авиалиний" пострадал из-за птиц
30.08.2019
Тревожное совпадение. Еще один самолет "Уральских авиалиний" пострадал из-за птиц
Пришел с пистолетом — и ушел/Екатеринбург
22.11.2019
Пришел с пистолетом — и ушел/Екатеринбург
Позолотили ручку. Полиция задержала горе-ясновидящих
30.10.2019
Позолотили ручку. Полиция задержала горе-ясновидящих
В Екатеринбурге задержали банду автоугонщиков, среди которых был полицейский
16.10.2019
В Екатеринбурге задержали банду автоугонщиков, среди которых был полицейский
среда 04 Декабря 2019
Врачи продолжают бороться за жизнь 9-летнего мальчика, который провалился в траншею на улице Новгородцевой.