В первый класс — по новым правилам/Екатеринбург

Ее разбили по районам. Время развели, чтобы уменьшить нагрузку на портал Госуслуг, который ежегодно не выдерживал атаки родителей в единый день записи. Набор в школы на общих основаниях пройдет в три этапа в разные дни. Первыми записать детей в первый класс смогут родители, живущие в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах: они смогут подавать заявления начиная с полуночи 29 января. 30 января к ним присоединятся жители Железнодорожного и Орджоникидзевского района, а 31 января — горожане, прописанные в Кировском и Октябрьском районах. Кроме того, заранее своих детей смогут записать льготники и семьи, чьи старшие дети уже учатся в одной из городских школ: их документы будут принимать с 15 декабря по 23 января. Кроме того, завтра с 10 до 11 вечера все родители смогут протестировать портал госуслуг.