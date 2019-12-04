В новый год-в новый дом/Свердловская область/Екатеринбург

Свердловская область получила грант в 1 миллиард рублей за эффективность работы губернатора Евгения Куйвашева и органов исполнительной власти региона.

  • До конца года в Свердловской области планируют сдать 2,38 миллионов квадратных метров жилья. Это более 70 многоквартирных домов. Такие темпы роста стали возможны в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
  • В Новоуральском кукольном театре после реставрации открылась театральная мастерская. Ремонт стал возможен в рамках национального проекта «Культура».

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среда 04 Декабря 2019
В новый год-в новый дом/Свердловская область/Екатеринбург