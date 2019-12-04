Рейд "Должник" в деталях/Екатеринбург

Количество долгов россиян по штрафам ГИБДД за год выросло на четверть! Об этом сообщает служба судебных приставов. Общая сумма колеблется на отметке 20 миллиардов рублей, что сравнимо с полугодовым бюджетом Екатеринбурга. О том, что долг платежом красен — в том числе, и по алиментам и налогам — горожанам сегодня напомнили приставы, инспекторы ГИБДД и Егор Мизгирев.