Рейд "Должник" в деталях/Екатеринбург

Нарушаем, но не платим.

Количество долгов россиян по штрафам ГИБДД за год выросло на четверть! Об этом сообщает служба судебных приставов. Общая сумма колеблется на отметке 20 миллиардов рублей, что сравнимо с полугодовым бюджетом Екатеринбурга. О том, что долг платежом красен — в том числе, и по алиментам и налогам — горожанам сегодня напомнили приставы, инспекторы ГИБДД и Егор Мизгирев.

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Рейд "Должник" в деталях/Екатеринбург