Жительница Екатеринбурга обманом оформила кредиты на полсотни горожан.

Причем, сами пострадавшие и не подозревали, что должны компании микрозаймов почти пять миллионов рублей! Ведь деньги они отдавали — на благотворительность.

Так, одним Анастасия Тетерина рассказывала про больного ребенка, другим — про свои проблемы со здоровьем. Причем, когда пришла пора ответить клиентам, женщина пропала. Репортаж Елены Гордиенко.

Также в разделе Город

ДТП со школьницей/Свердловская область/Екатеринбург
20.11.2019
ДТП со школьницей/Свердловская область/Екатеринбург
Платная автодорога и новые автобусы /Свердловская область
20.11.2019
Платная автодорога и новые автобусы /Свердловская область
К нам едет… Дед Мороз/Екатеринбург
21.11.2019
К нам едет… Дед Мороз/Екатеринбург
Вход в Ботанический сад, что на 8-е марта, может стать платным.
21.11.2019
Вход в Ботанический сад, что на 8-е марта, может стать платным.
Вчера
Жительница Екатеринбурга обманом оформила кредиты на полсотни горожан.