Так, одним Анастасия Тетерина рассказывала про больного ребенка, другим — про свои проблемы со здоровьем. Причем, когда пришла пора ответить клиентам, женщина пропала. Репортаж Елены Гордиенко.
Жительница Екатеринбурга обманом оформила кредиты на полсотни горожан.
Причем, сами пострадавшие и не подозревали, что должны компании микрозаймов почти пять миллионов рублей! Ведь деньги они отдавали — на благотворительность.
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Жительница Екатеринбурга обманом оформила кредиты на полсотни горожан.