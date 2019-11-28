Жительница Екатеринбурга обманом оформила кредиты на полсотни горожан.

28.11.2019

Причем, сами пострадавшие и не подозревали, что должны компании микрозаймов почти пять миллионов рублей! Ведь деньги они отдавали — на благотворительность.