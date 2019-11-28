Вместе с титулом мастера своего дела получили и денежные призы- достойная награда за вклад в развитие промысла. Как любить свое дело на протяжении многих лет, расскажет Дарья Манохина.
Уральские мастера. Сегодня лучшие ремесленники Урала получили звания мастеров народных промыслов Свердловской области.
Всю свою жизнь они на страже уральского народного искусства — резьбе по камню и железной ковке.
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Уральские мастера. Сегодня лучшие ремесленники Урала получили звания мастеров народных промыслов Свердловской области.