Уральские мастера. Сегодня лучшие ремесленники Урала получили звания мастеров народных промыслов Свердловской области.

Всю свою жизнь они на страже уральского народного искусства — резьбе по камню и железной ковке.

Вместе с титулом мастера своего дела получили и денежные призы- достойная награда за вклад в развитие промысла. Как любить свое дело на протяжении многих лет, расскажет Дарья Манохина.

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