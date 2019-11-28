Стартует пятый международный музыкальный фестиваль «Евразия»/Культпросвет/Екатеринбург

* В экспозиционном пространстве URAL VISION GALLERY
открылась очень яркая и эмоциональная выставка современных художников из Москвы и Санкт-Петербурга.

  • В Екатеринбурге стартует пятый международный музыкальный фестиваль «Евразия». В этом году он пройдет под девизом «Песни любви и смерти». В течение недели музыканты из России, Франции, Германии и Великобритании сыграют 8 концертов и дадут несколько российских премьер.

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