- В Екатеринбурге стартует пятый международный музыкальный фестиваль «Евразия». В этом году он пройдет под девизом «Песни любви и смерти». В течение недели музыканты из России, Франции, Германии и Великобритании сыграют 8 концертов и дадут несколько российских премьер.
Стартует пятый международный музыкальный фестиваль «Евразия»/Культпросвет/Екатеринбург
* В экспозиционном пространстве URAL VISION GALLERY
открылась очень яркая и эмоциональная выставка современных художников из Москвы и Санкт-Петербурга.
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22.11.2019
Вчера
Стартует пятый международный музыкальный фестиваль «Евразия»/Культпросвет/Екатеринбург