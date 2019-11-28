Стартует пятый международный музыкальный фестиваль «Евразия»/Культпросвет/Екатеринбург

28.11.2019

* В экспозиционном пространстве URAL VISION GALLERY

открылась очень яркая и эмоциональная выставка современных художников из Москвы и Санкт-Петербурга.