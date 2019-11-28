Но сейчас, когда зеленым стал целый водоем, на заводе уверяют — все временно. Говорят, причина разлива хрома — плановый ремонт. Что произошло на самом деле и когда жителям смогут дышать спокойно, знает Юлия Анашкина.
Не фантастика, а фильм ужасов! Под Первоуральском появилось зеленое озеро.
Правда, у жителей ощущения, что они оказались в сказке, нет. Природу здесь регулярно красят хромовые отходы местного предприятия.
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Не фантастика, а фильм ужасов! Под Первоуральском появилось зеленое озеро.