Задержал грабителя — получи 8 лет колонии / ЧП/ Екатеринбург

В Верхней Пышме сотрудники ФСБ обнаружили подземный тайник с гранатами.

В яме хранились больше десятка различных боеприпасов. Хозяин тайника неизвестен.

*На Сортировке снегоуборщик сбил подростка. 17-летний юноша шел по тротуару, погрузчик наехал на него со спины. С переломом трех позвонков мальчика увезли в больницу. Причины происшествия выясняют инспекторы ГИБДД.

Не делай людям добра. Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил к восьми с половиной годам за решеткой мужчину, который пытался остановить вора. По материалам дела, возле железнодорожного вокзала некий мужчина выхватил из машины чужую сумку и попытался скрыться. Его догнал и ударил 22-летний Евгений Мищенко. Мужчина ударился об асфальт и скончался. Отметим, что погибший был ранее неоднократно судим за кражи и грабежи.

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