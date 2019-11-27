Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить россиян от международных состязаний на 4 года.

27.11.2019

В спорте — целая жизнь, во время которой пройдут и летняя олимпиада в Токио и зимняя в Пекине. Кроме того, зарубежные эксперты рекомендуют отказаться от проведения масштабных международных соревнований на территории России.