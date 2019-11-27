Школа — за здоровое будущее.

Его представили на Пятой Европейской конференции в Москве. По проекту, каждый школа выбирает свою программа сохранения здоровья.

В кинотеатре Салют планируют открыть киномузей. В кинозалах будут демонстрировать не массовые фильмы для детей и юношества, а также внедрить кинематографические образовательные программы. *В Екатеринбурге проведут исследование городского транспорта. Подрядчик должен подсчитать тарифы и проанализировать рабочее состояние трамваев и троллейбусов. Контракт обойдется в 27 миллионов рублей.