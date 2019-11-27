Волонтеры подготовили более двух сотен подарочных наборов. Они включают в себя одежду — боди, шапочки, носки, чепчик, пеленки, полотенце, детскую косметику и маникюрные ножницы, термометр для воды, погремушки и бутылочку для кормления. Все это упаковано в яркий бокс, который в дальнейшем родители смогут использовать для хранения игрушек малыша.
Проект "Подарок новорожденному" реализуется на субсидию министерства соцполитики.
Все вещи в наборе, необходимые для матери и ребенка в первые месяцы жизни, исключительно российского производства.
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06.11.2019
среда 27 Ноября 2019
Проект "Подарок новорожденному" реализуется на субсидию министерства соцполитики.