Проект "Подарок новорожденному" реализуется на субсидию министерства соцполитики.

Волонтеры подготовили более двух сотен подарочных наборов. Они включают в себя одежду — боди, шапочки, носки, чепчик, пеленки, полотенце, детскую косметику и маникюрные ножницы, термометр для воды, погремушки и бутылочку для кормления. Все это упаковано в яркий бокс, который в дальнейшем родители смогут использовать для хранения игрушек малыша.