Легендарный Салют передадут детям.

Планируется, что часть помещений перейдет Дворцу Пионеров. Важнейшему из искусств в стенах обновленного кинотеатра место найдется. Так, планируется, что кинозалы в здании Салюта сохранятся. Только показывать в них будут не мировые блокбастеры, а познавательные картины для детей и юношества. Кроме того, в обновленном кинотеатре ребята смогут участвовать в кинематографических образовательных программах и обучаться в киношколе. Ну, а об истории кино и самого театра посетители смогут узнать в специальном киномузее — под выставку переделают один из залов. Как отметил народный избранник, так в Екатеринбурге сформируется новое творческое пространство, которое сможет привлечь не только взрослых, но и маленьких жителей Екатеринбурга.