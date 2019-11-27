Культпросвет/Екатеринбург/Свердловская область

Меньше недели остается до открытия 16-го Международного фестиваля-практикума киношкол «КиноПроба». На сей раз организаторы подготовили множество премьер, которые будут представлять члены жюри и мастера фестиваля.

В УралОпераБалет можно увидеть один из самых старых в мире балетов – «Тщетная предосторожность». Французский балет, название которого дословно переводится «Плохо присмотренная дочь», впервые поставили в 1789 году. С тех пор много раз менялись музыка и хореография, но неизменными оставались сюжет о жизни французских селян, а также комедийный дух постановки.

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Культпросвет/Екатеринбург/Свердловская область