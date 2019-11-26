Кроме того, зарубежные эксперты рекомендуют отказаться от проведения масштабных международных соревнований на территории России. А это ставит под вопрос проведение в Екатеринбурге Универсиады. Владислав Изюменко выяснял, насколько болевым оказался такой приём.
Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить россиян от международных состязаний на 4 года.
В спорте — целая жизнь, во время которой пройдут и летняя олимпиада в Токио и зимняя в Пекине.
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вторник 26 Ноября 2019
Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить россиян от международных состязаний на 4 года.