Но вот уже год в Свердловской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Сотрудники помогают предпринимателям разобраться с возможными льготами и порядком их оформления. Куда обратиться за поддержкой, если собираешься открыть молочную ферму или веганское кафе? — в нашем следующем материале.
Открыть новый бизнес или расширить старый.
Задача серьезная и трудоемкая, к которой многие не понимают как и подступиться.
Также в разделе Деньги
вторник 26 Ноября 2019
Открыть новый бизнес или расширить старый.