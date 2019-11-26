Открыть новый бизнес или расширить старый.

Задача серьезная и трудоемкая, к которой многие не понимают как и подступиться.

Но вот уже год в Свердловской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Сотрудники помогают предпринимателям разобраться с возможными льготами и порядком их оформления. Куда обратиться за поддержкой, если собираешься открыть молочную ферму или веганское кафе? — в нашем следующем материале.

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