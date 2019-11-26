Открыть новый бизнес или расширить старый.

Но вот уже год в Свердловской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Сотрудники помогают предпринимателям разобраться с возможными льготами и порядком их оформления. Куда обратиться за поддержкой, если собираешься открыть молочную ферму или веганское кафе? — в нашем следующем материале.