* Меньше недели остается до открытия 16-го Международного фестиваля-практикума киношкол "КиноПроба".

На сей раз организаторы подготовили множество премьер, которые будут представлять члены жюри и мастера фестиваля.

  • В УралОпераБалет можно увидеть один из самых старых в мире балетов – «Тщетная предосторожность». Французский балет, название которого дословно переводится «Плохо присмотренная дочь», впервые поставили в 1789 году. С тех пор много раз менялись музыка и хореография, но неизменными оставались сюжет о жизни французских селян, а также комедийный дух постановки.

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