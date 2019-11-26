Снюс не только вызывает никотиновую зависимость, он может серьёзно отравить жизнь ребёнка и даже убить. Юлия Анашкина выясняла как исключить отраву из школьной программы.
Лучше говорить, чем жевать. Общественники бьют тревогу — снюс травит детей.
Табачное изделие, продажа которого запрещена практически во всех странах Европы, можно без проблем купить практически в любой уральской школе.
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вторник 26 Ноября 2019
Лучше говорить, чем жевать. Общественники бьют тревогу — снюс травит детей.