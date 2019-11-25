Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в двух теплосетевых компаниях.

Так, накануне на Уралмаше из-под земли забил фонтан воды высотой в несколько метров. По словам жильцов, после инцидента в четырнадцати домах отключили отопление и горячую воду. Кроме того, прокуроры проверят случаи отключения тепла и в домах Октябрьского района. Теперь за свои действия — а бывает, и бездействие — сетевикам вручат предписание исправить ошибки.