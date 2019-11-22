Деньги просто списали с его банковской карты, которая была привязана к приложению перевозчика. Причём, за счёт мужчины кто-то катался не по уральской, а по российской столице. Деньги, к слову, удалось вернуть, но осадок остался. Тем более что выяснилось в Екатеринбурге — это далеко не единственный пострадавший. Репортаж Юрия Шумкова.
Такси не заказывали, но оплачивали/Екатеринбург
Сорок тысяч рублей, сам того не зная, потратил екатеринбуржец на поездки в такси.
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пятница 22 Ноября 2019
Такси не заказывали, но оплачивали/Екатеринбург