ближайшие четыре года они могут исчезнуть. Такое мнение экономисты высказали на Всемирном экономическом форуме. И причина проста. Технический прогресс поставляет на рынок технологии и сервисы, заменяющие работников этих сфер. И вот вопрос — Кем работать мне тогда, чем заниматься? Ответ знает Павел Смоленников.
Профессии будущего/Екатеринбург/Свердловская область
Бухгалтеры, охранники, курьеры и смотрители музеев… У этих, казалось бы, разных профессий есть нечто общее.
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пятница 22 Ноября 2019
Профессии будущего/Екатеринбург/Свердловская область