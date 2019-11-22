Профессии будущего/Екатеринбург/Свердловская область

ближайшие четыре года они могут исчезнуть. Такое мнение экономисты высказали на Всемирном экономическом форуме. И причина проста. Технический прогресс поставляет на рынок технологии и сервисы, заменяющие работников этих сфер. И вот вопрос — Кем работать мне тогда, чем заниматься? Ответ знает Павел Смоленников.