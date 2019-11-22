Пришел с пистолетом — и ушел/Екатеринбург

* Возле аэропорта Кольцово у мужчины украли 30 миллионов рублей.

Угрожая оружием, трое неизвестных отобрали сумку и скрылись на машине. Её позже нашли сожженной в лесу. Пострадавшего с ранением руки и поясницы доставили в больницу и выписали через несколько часов.

  • Молодой человек пришел в мебельный магазин с оружием. 26-летний мужчина выложил револьвер на стол и затем, ничего не требуя, ушел. Подозреваемого задержала полиция.
  • У девушки, которую правоохранители задержали, пригласив на фотосессию, обнаружили наркотики. 13 пакетиков с запрещенными веществами модель прятала в сумке среди вещей и в нижнем белье. Теперь вместо общественных работ ей грозит лишение свободы.

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пятница 22 Ноября 2019
Пришел с пистолетом — и ушел/Екатеринбург