Пришел с пистолетом — и ушел/Екатеринбург

Угрожая оружием, трое неизвестных отобрали сумку и скрылись на машине. Её позже нашли сожженной в лесу. Пострадавшего с ранением руки и поясницы доставили в больницу и выписали через несколько часов.



Молодой человек пришел в мебельный магазин с оружием. 26-летний мужчина выложил револьвер на стол и затем, ничего не требуя, ушел. Подозреваемого задержала полиция.

У девушки, которую правоохранители задержали, пригласив на фотосессию, обнаружили наркотики. 13 пакетиков с запрещенными веществами модель прятала в сумке среди вещей и в нижнем белье. Теперь вместо общественных работ ей грозит лишение свободы.